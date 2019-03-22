2019-03-22T11:42:29+03:00
Общество
КП Беларусь

Парень забросал петардами дом соседки за то, что она не хотела пить с ним в полночь

От взрыва вылетело стекло в окне, женщина не пострадала
Наталья ПАРТОЛИНА
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Соседка не открыла парню двери, и он забросал ее дом петардами.Соседка не открыла парню двери, и он забросал ее дом петардами.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
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За хулиганство придется ответить 22-летнему жителю агрогородка Ореховно. Он забросал петардами дом соседки-пенсионерки, которая не захотела впустить его с приятелем ночью в свой дом.

- Молодые люди выпивали в доме у одного из них. Около полуночи им стало скучно вдвоем, и они решили продолжить банкет у соседки-пенсионерки, - рассказал официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко. - Парни постучали в двери соседского дома, но женщина отказалась впустить их. Один из молодых людей смирился с этим, а второй решил отомстить негостеприимной хозяйке.

Парень засунул в окно петарду и поджег ее. От взрыва одно стекло вылетело из рамы. Второе стекло парень выбил камнем и через образовавшийся проем забросил в дом еще одну петарду.

Женщина не пострадала, но очень перепугалась. Она обратилась в милицию. В отношении хулигана возбуждено уголовное дело.

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