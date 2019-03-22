Зиговал на площади Победы: в Витебске поймали неонациста

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В Витебске выявили неонациста. Мужчина в социальных сетях выкладывал фото и видео неоднозначного содержания. Эксперты определили, что эта информация направлена на разжигание расовой, национальной и иной социальной вражды или розни.

Неонациста вычислили сотрудники седьмого управления (по Витебской области) главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД. Мужчине 33 года. Раньше у него были проблемы с законом – его судили за хулиганство и умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека. Причем оба раза он нападал на людей, руководствуясь своими убеждениями.

Витеблянин не только сам придерживается неонацистских взглядов, но и активно их пропагандировал, в том числе и среди подростков – учащихся средних учебных заведений. Пытался он найти сторонников и в соцсетях.

-С шестнадцати лет мужчина увлекался идеями движения скинхедов. На его теле много татуировок, указывающих на принадлежность к этому движению, - рассказала официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько. – Он часто встречался с подростками, рассказывал им о нацистской идеологии, пользовался у них определенным авторитетом.

В отношении мужчины возбудили два уголовных дела. Одно – за разжигание расовой, национальной или религиозной вражды и розни (ч.1 ст.130 УК РБ). Второе – за надругательство над историко-культурными ценностями. На одном из фото в своем профиле Вконтакте неонацист запечатлен на фоне мемориального комплекса на площади Победы в Витебске. Он демонстрировал нацистское приветствие, рассказали в пресс-службе МВД.