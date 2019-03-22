2019-03-22T11:28:08+03:00
Общество
КП Беларусь

Таможня раскрыла схему незаконного ввоза в Беларусь легковушек. «Неуплата платежей – 70 тысяч рублей»

На участников автабанды завели уголовное дело, им грозит от штрафа до лишения свободы
Ольга ШИЛАК
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Суть схемы в том, что группа людей ввозила в страну легковушки с уже зарегистрированными в Беларуси техническими паспортами и регистрационными знаками, VIN-номерами. Фото: grt.customs.gov.byСуть схемы в том, что группа людей ввозила в страну легковушки с уже зарегистрированными в Беларуси техническими паспортами и регистрационными знаками, VIN-номерами. Фото: grt.customs.gov.by
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Гродненским таможенникам удалось раскрыть схему незаконного ввоза авто. В ней участвовало сразу несколько жителей Гродно и области. Суть ее в том, что они ввозили в страну легковушки с уже зарегистрированными в Беларуси техническими паспортами и регистрационными знаками, VIN-номерами. Благодаря этому, им не нужно было платить таможенные платежи. И дальше злоумышленники просто продавали авто покупателям.

- Установлено уже 6 таких транспортных средств, неуплата платежей по которым составила порядка 70 тыс. рублей. Во время обыска, проведенного в гараже фигуранта дела, обнаружено 25 регистрационных номеров иностранных авто. Предположительно машины, которым принадлежат номера, были таким же незаконным методом ввезены в страну,- объяснили в Гродненской региональной таможне. – Также обнаружены фрагменты автомобиля, VIN-номер которого удалось установить. Чтобы скрыть следы преступления, от него пытались избавиться, распилив на части.

Теперь на участников автобанды завели уголовное дело за уклонение от уплаты таможенных платежей группой лиц по предварительному сговору. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы до шести лет. С виновных лиц также будут взысканы неуплаченные таможенные платежи.

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