Лукашенко: «На земле миллиардером не станешь, но если хорошо работать, жить нормально можно»

Также президент отметил, что нужно анализировать рынок продукции и ориентироваться на самые востребованные товары

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22 марта президент Александр Лукашенко проводит рабочую поездку в Брестскую область. Он встретился с активом города Барановичи и района. Во время встречи речь зашла о рентабельности отраслей экономики, в частности - сельского хозяйства.

- Лен производим, молоко... Сегодня нет такой на нефти рентабельности. На белорусской нефти, которую мы немного продаем, - самая хорошая легкая нефть - мы там не имеем такой рентабельности. Поэтому можно жить и работать. И некоторые фермерские хозяйства, которые у нас занимаются картофелем, луком и прочими овощными культурами (и не только овощными), имеют хорошие заработки и хорошую рентабельность, - цитирует belta.by главу государства. - На земле, конечно, миллиардером и, может, даже миллионером не станешь, но если хорошо работать, можно нормально жить.

Также Лукашенко отметил, что нужен анализ рынка, чтобы понимать, на какие виды продуктов сейчас есть спрос. И в своей деятельности ориентироваться именно на них. Из-за климатических изменений в Беларуси начнут выращивать и нетрадиционные культуры.

- Поэтому думайте, прежде чем развивать сельское хозяйство, какие виды продукции, какой товар вы хотите произвести и где вы продадите этот товар, - посоветовал президент.