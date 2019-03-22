Президент: «Люди должны желать и иметь возможность жить везде в Беларуси, в том числе в Барановичах»

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Во время рабочей встречи в Барановичах президент Александр Лукашенко высказался о важной роли этого города в инфраструктуре Беларуси.

- Барановичи - город особый. Надо иметь в виду, что он находится на перекрестке всех дорог и путей, в том числе главной нашей магистрали, которая идет из Китая на запад Европы. И это направление - по железной дороге, воздушным транспортом и автомобильным - будет только усиливаться, - заявил Лукашенко.

Также глава государства поделился результатами социсследования, которое он поручил провести в регионе до своего приезда. Оно показало, что больше всего людей волнует рост цен, выплата зарплат, рабочие места и размер заработной платы и пенсий. Он отметил, что и зарплаты, и пенсии зависят от развития и эффективной работы предприятий.

- Люди должны желать и иметь возможность жить везде в Беларуси, в том числе в Барановичах, - сказал президент и отметил, что нужно развивать экономику регионов и сокращать до минимума разрыв в уровне жизни населения разных территорий страны.