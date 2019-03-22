2019-03-22T13:45:50+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Студент-иностранец напал с ножом на гомельчанку, отобрав у нее сумку

В милицию и «скорую» позвонили прохожие, девушку госпитализировали
Павел МИЦКЕВИЧ
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Студент-иностранец напал с ножом на гомельчанкуСтудент-иностранец напал с ножом на гомельчанкуФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Гомельский городской отдел Следственного комитета расследует уголовное дело в отношении 19-летнего иностранного студента одного из вузов областного центра. Молодой человек подозревается в покушении на убийство, сопряженном с разбоем, 23-летней девушки.

- В ходе проведения первоначальных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий установлено, что вечером 20 марта подозреваемый нанес девушке не менее трех ударов ножом, похитил ее сумку и скрылся, - рассказала KP.BY официальный представитель управления СК по Гомельской области Мария Кривоногова.

В милицию и «скорую» позвонили прохожие. Девушку госпитализировали, а подозреваемого вскоре задержали сотрудники уголовного розыска. Сейчас студент находится в изоляторе временного содержания, все обстоятельства происшествия пока устанавливаются, проводятся дальнейшие следственные действия.

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