В Минске задержали мужчин, которые украли из церкви тумбочку с 8 тыс. рублей. «Вину признали и раскаиваются»

Они раньше подрабатывали в этой церкви и знали, что в тумбочке сторож хранит свои сбережения [видео]

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Все произошло в январе 2019-го. Двое пьяных мужчин зашли в одну из столичных церквей, похитили тумбочку, где хранились деньги, и сбежали. Делом занялась милиция. Им удалось отыскать воришек, оказалось, это бывшие работники церкви - 33-летний и 41-летний мужчины.

Тумбочка же принадлежала 67-летнему сторожу церкви. Мужчина проживал на съемной квартире, поэтому деньги решил хранить на работе, в тумбочке. Об этом знали работники церкви, в том числе и двое обвиняемых.

И вот, 5 января они пришли в церковь, якобы встретиться со старыми знакомыми. Пошли пить чай в столовую.

- После чего один из обвиняемых пошел в туалет и разлил там ведро воды. Затем позвал сотрудников церкви, при этом сказав, что прорвало трубу. Пока сотрудники церкви устраняли «потоп», обвиняемые взяли тумбочку и ушли. Затем они тумбочку вскрыли и оставили на улице, - объясняют в отделе информации и связи с общественностью СК. - Украденные деньги поделили пополам. Всего было похищено более восьми тысяч рублей.

Сейчас мужчины находятся под стражей. На них завели уголовное дело по ч. 3 ст. 205 (кража, совершенная в крупном размере) УК. Они вину признали полностью и раскаиваются.

Дело же передано прокурору для направления в суд.