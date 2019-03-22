2019-03-22T15:13:37+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске задержали мужчин, которые украли из церкви тумбочку с 8 тыс. рублей. «Вину признали и раскаиваются»

Они раньше подрабатывали в этой церкви и знали, что в тумбочке сторож хранит свои сбережения [видео]
Ольга ШИЛАК
Поделиться:
Двое минчан украли из церкви тумбочку с деньгами Фото: СКДвое минчан украли из церкви тумбочку с деньгами Фото: СК
Изменить размер текста:

Все произошло в январе 2019-го. Двое пьяных мужчин зашли в одну из столичных церквей, похитили тумбочку, где хранились деньги, и сбежали. Делом занялась милиция. Им удалось отыскать воришек, оказалось, это бывшие работники церкви - 33-летний и 41-летний мужчины.

Тумбочка же принадлежала 67-летнему сторожу церкви. Мужчина проживал на съемной квартире, поэтому деньги решил хранить на работе, в тумбочке. Об этом знали работники церкви, в том числе и двое обвиняемых.

И вот, 5 января они пришли в церковь, якобы встретиться со старыми знакомыми. Пошли пить чай в столовую.

- После чего один из обвиняемых пошел в туалет и разлил там ведро воды. Затем позвал сотрудников церкви, при этом сказав, что прорвало трубу. Пока сотрудники церкви устраняли «потоп», обвиняемые взяли тумбочку и ушли. Затем они тумбочку вскрыли и оставили на улице, - объясняют в отделе информации и связи с общественностью СК. - Украденные деньги поделили пополам. Всего было похищено более восьми тысяч рублей.

Сейчас мужчины находятся под стражей. На них завели уголовное дело по ч. 3 ст. 205 (кража, совершенная в крупном размере) УК. Они вину признали полностью и раскаиваются.

Дело же передано прокурору для направления в суд.

В Минске завершено расследование дела о хищении из церкви. Источник: Следственный комитет РБ

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Две домашние хаски в Новополоцке загрызли кота, хозяин выгуливал их без намордников
Пьяный работник угнал у начальника авто, врезался на нем в дерево и заснул в горящем салоне
Из-за ДТП со школьным автобусом, сбившим 5-летнего мальчика, на помощницу воспитательницы детсада завели уголовное дело
Студент-иностранец напал с ножом на гомельчанку, отобрав у нее сумку
Президент: «Люди должны желать и иметь возможность жить везде в Беларуси, в том числе в Барановичах»
Лукашенко: «На земле миллиардером не станешь, но если хорошо работать, жить нормально можно»
Таможня раскрыла схему незаконного ввоза в Беларусь легковушек. «Неуплата платежей - 70 тысяч рублей»
Зиговал на площади Победы: в Витебске поймали неонациста
Парень забросал петардами дом соседки за то, что она не хотела пить с ним в полночь
17-летний минчанин угнал арендованное авто, чтобы встретить с вокзала свою девушку
Беременная минчанка попала в ДТП под Радошковичами, два месяца провела в коме, а потом родила девочку
50-летний житель Вороновского района установил самогонный аппарат в лесу у границы с Литвой
Сборная Беларуси крупно проиграла Голландии на старте квалификации к Евро-2020
Погода в Беларуси на 22 марта: оранжевый уровень из-за ветра и до +13 максимум
В Каменце к 14 годам колонии приговорили поляка, который торговал экстази
Совмин освободил от должности председателя «Беллегпрома»
В Климовичском районе на пожаре погибли пожилые супруги
В Дзержинском районе Toyota насмерть сбила 75-летнюю минчанку, которая переходила М1