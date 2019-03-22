Из-за ДТП со школьным автобусом, сбившим 5-летнего мальчика, на помощницу воспитательницы детсада завели уголовное дело

Водителю автобуса также предъявили обвинение, он сейчас находится под подпиской о невыезде

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Завершилось расследование ДТП, в котором погиб 5-летний мальчик. Напомним, 15 ноября школьный автобус привез в деревню Заборье Чашникского района детей из школы и садика. Вместе с другими детьми выходил и пятилетний Дима, однако он не отошел к обочине, а остался на проезжей части, очень близко к автобусу. В этот момент водитель начал двигаться назад и наехал на ребенка. От полученных травм тот погиб на месте. Все это произошло фактически на глазах у мамы мальчика, она шла его встречать.

Следователи установили, что водитель на момент аварии был трезв и управлял технически исправным автобусом.

- Водитель автобуса начал движение задним ходом, не убедившись в том, что эти действия не создадут препятствия для других участников дорожного движения и будет обеспечена безопасность. А также не прибегнул к помощи других лиц, которые сигнализировали бы о складывающейся ситуации позади транспортного средства, - объяснили в СК. - Также он нарушил ПДД: разворот и движение задним ходом запрещается на остановочных пунктах маршрутных транспортных средств.

На водителя завели уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека). Сейчас он находится под подпиской о невыезде. 57-летний мужчина ранее не судим, но 4 раза привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

На помощницу воспитателя детсада также завели уголовное дело по ч. 2 ст. 165 УК (ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей). По ней ей грозит от ограничения свободы до 4 лет до лишения свободы на тот же срок.