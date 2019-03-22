2019-03-22T15:26:19+03:00
Общество
КП Беларусь

Пьяный работник угнал у начальника авто, врезался на нем в дерево и заснул в горящем салоне

В его крови было 2,5 промилле алкоголя. Мужчину спас местный житель, он вытащил его из загоревшейся машины
Ольга ШИЛАК
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Пьяный работник угнал у начальника авто и чуть не погиб Фото: gomel.mvd.gov.byПьяный работник угнал у начальника авто и чуть не погиб Фото: gomel.mvd.gov.by
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История, которая произошла в деревне Стодоличи Лельчицкого района, больше напоминает сценарий приключенческого фильма: угон авто, пожар, спасение.

Началось же все с того, что предприниматель, который занимается деревообработкой, нанял двух жителей Брестской области для работы в цеху, расположенном в деревне Стодоличи.

Вечером 20 марта он оставил свое авто на территории цеха, чтобы утром заняться ремонтом, и уехал. Работники решили воспользоваться отсутствием босса и устроили пьянку. Один из них пошел спать, второго же потянуло на приключения. На глаза 45-летнего пьяного мужчины и попалось авто начальника. Дверь была не заперта, он сел в машину, завел ее штатным ключом и поехал по деревне.

Но поездка была недолгой: на улице Трудовой машина наехала на лежащее дерево и загорелась. Пламя заметила жительница ближайшего дома. Она попросила сына сходить и узнать, что там происходит. Подойдя к машине, парень увидел, что внутри объятого пламенем кузова спит человек. Он быстро вытащил его на свежий воздух. Приехали "скорая" и милиция. Врачи госпитализировали пострадавшего, в его крови было 2,5 промилле алкоголя.

Как сообщают в УВД Гомельского облисполкома, материалы переданы в Следственный комитет для правовой оценки.

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