2019-03-22T15:18:20+03:00
Общество
КП Беларусь

Две домашних хаски в Новополоцке загрызли кота, хозяин выгуливал их без намордников

На мужчину составили два административных протокола
Наталья ПАРТОЛИНА
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На этого кота напали две хаски. Беднягу так искусали, что его пришлось усыпить. Фото: социальные сети.На этого кота напали две хаски. Беднягу так искусали, что его пришлось усыпить. Фото: социальные сети.
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Инцидент произошел 20 марта в 18.15 около дома 140 по улице Молодежной в Новополоцке. Две домашних хаски набросились на кота. По словам очевидцев, хозяин псов не пытался оттащить своих собак или хоть как-то помешать им рвать кота, а когда прохожие сделали ему замечание, ответил им нецензурно. Три проходивших мимо женщины пытались защитить кота. Очевидцы вызвали милицию.

На мужчину составили два административных протокола – за хулиганство и за нарушение правил содержания животных (двух взрослых хаски он выгуливал без намордников). Кота отвезли в ветлечебницу, но повреждения были настолько сильными, что его пришлось усыпить.

Напомним, в январе в Полоцке крупный черный пес без поводка и без намордника загрыз домашнего той-терьера, буквально вырвав его из рук хозяйки.

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