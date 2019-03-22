Последствия сильного ветра в Минске: поваленные деревья, остановки, сломанные скамейки

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Несмотря на то, что на улице солнечно и тепло, погоду 22 марта комфортной не назовешь. Дело в сильном ветре, который фактически сдувает все на своем пути. Еще накануне синоптики объявили оранжевый уровень опасности, предупредив, что порывы ветра могут усилиться до 15 - 20 метров в секунду!

Минчане в соцсятех стали делится последствиями непогоды. Например, в Уручье ветром сдуло остановку! К счастью, как сообщают пользователи, никто не пострадал.

В Уручье ветром сдуло остановку Фото: twitter.com/sladalv

А вот недалеко от станции метро «Пушкинская» от сильного ветра на машины упало дерево. Очевидцы говорят, что туда уже поспешили коммунальные службы, чтобы спилить его.

Из-за сильного ветра в районе станции метро "Пушкинская" на машины упало дерево Фото: Андрей Щербитов

Еще один пример разбушевавшегося ветра - отломанные части скамейки.