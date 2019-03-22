Последствия сильного ветра в Минске: поваленные деревья, остановки, сломанные скамейки
Несмотря на то, что на улице солнечно и тепло, погоду 22 марта комфортной не назовешь. Дело в сильном ветре, который фактически сдувает все на своем пути. Еще накануне синоптики объявили оранжевый уровень опасности, предупредив, что порывы ветра могут усилиться до 15 - 20 метров в секунду!
Минчане в соцсятех стали делится последствиями непогоды. Например, в Уручье ветром сдуло остановку! К счастью, как сообщают пользователи, никто не пострадал.
В Уручье ветром сдуло остановку Фото: twitter.com/sladalv
А вот недалеко от станции метро «Пушкинская» от сильного ветра на машины упало дерево. Очевидцы говорят, что туда уже поспешили коммунальные службы, чтобы спилить его.
Из-за сильного ветра в районе станции метро "Пушкинская" на машины упало дерево Фото: Андрей Щербитов
Еще один пример разбушевавшегося ветра - отломанные части скамейки.
А вот еще последствия сильного ветра в Минске Фото: vk.com/etominsk