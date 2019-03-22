В Минском районе загорелся асфальтобетонный завод

Пожар удалось потушить, пострадавших, к счастью, нет

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Около 15.00 в МЧС поступило сообщение о возгорании на территории асфальтобетонного завода в Минском районе. Спасатели тут же поспели на место происшествия. Оказалось, там загорелась крыша административного здания завода.

Как объяснили в Минском областном управлении МЧС, спасателям удалось локализовать пожар. К счастью, пострадавших нет.