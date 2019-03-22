2019-03-22T17:45:11+03:00
Политика
КП Беларусь

Макей: «Беларусь получила от российской стороны предложения по углублению интеграционного сотрудничества»

Также глава МИД заявил, что соглашение об упрощении визового режима между нашей страной и Евросоюзом практически готово
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Министр иностранных дел рассказал, что Беларусь получила от России предложения по дальнейшей интеграции в Союзном государствеМинистр иностранных дел рассказал, что Беларусь получила от России предложения по дальнейшей интеграции в Союзном государствеФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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22 марта министр иностранных дел Владимир Макей вместе с зарубежными дипломатами отправился в мемориальный комплекс «Хатынь». На встрече он высказался о насущных вопросах. Так, министр рассказал, что Беларусь получила от России предложения по дальнейшей интеграции в Союзном государстве.

- В ходе встреч наших руководителей обсуждались различные вопросы, связанные с нашими взаимоотношениями, были переданы соответствующие материалы, над этими материалами белорусская сторона сейчас работает, - цитирует belta.by главу МИДа.

Также он прокомментировал дипломатический скандал между белорусским МИДом и послом России Михаилом Бабичем.

- Мы уже говорили нашим друзьям и партнерам о том, что надо не заниматься пустой болтовней, как говорят некоторые фигуранты, а заниматься конкретной рутинной работой, - заявил он и отметил, что не стоит выплескивать в публичное пространство те или иные спорные вопросы.

Помимо этого, министр рассказал, что не за горами подписание соглашение об упрощении визового режима между Беларусью и ЕС, оно практически готово. Он отметил, что по документу были спорные моменты, но удалось прийти к коллегиальному решению, которое позволяет в ближайшее время подписать соглашение.

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