В Климовичах две пьяные студентки избили восьмерых соседок по общежитию

Две студентки 17 и 18 лет, которые проживали в общежитие учебного заведения в Климовичах, сначала напились, а потом избили в своих соседок. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

А в Кличеве двое парней вымогали у своего сверстника продукты питания

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Следователи рассказали о двух случаях грабежа и хулиганства в общежитиях учебных завдений Могилевской области.

Так, двое 17-летних парней из общежития одного из учебных заведений Кличева, то и дело забирали продукты питания у своего сверстника. И угрожали избить, если тот откажется отдавать то, что они захотели. Все это сопровождалось и нецензурной бранью. Испугавшись физической расправы, потерпевший никому не говорил о случившемся.

Теперь на учащихся завели уголовное дело по ч.2.ст.206 (грабеж, совершенный группой лиц с угрозой применения насилия, не опасного для жизни или здоровья) УК.

Отличились и девушки. Две студентки 17 и 18 лет, которые проживали в общежитие учебного заведения в Климовичах, вместе выпивали. После чего они стали избивать своих соседок.

- Подозреваемые по надуманным поводам избили поочередно восьмерых девушек, проживающих в этом же общежитии. Действия квалифицированы по ч.2 ст.339 (хулиганство, совершенное группой лиц) УК, - добавляет официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.