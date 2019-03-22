«Никто не остановил»: два конокрада в Сморгонском районе увели лошадь с фермы посреди дня
Дерзкое по своему напору преступление произошло не так давно на Сморгонщине, информируют в УВД Гродненского облисполкома.
Посреди рабочего дня 17 марта, примерно в 16.00 часов, двое неизвестных проникли на молочно-товарную ферму в деревне Расло и едва не украли оттуда лошадь стоимостью около 1500 белорусских рублей.
Злоумышленники, никем не окликнутые, прошли на территорию МТФ, зашли в конюшни и увели лошадь под уздцы. Так с колхозной кобылой они продефилировали через весь двор и даже вышли за ворота. Тут-то работники фермы опомнились: «Стойте! Вы кто такие?!». Преступники, поняв, что далеко убежать не удастся, бросили парнокопытное и убежали.
Конокрадов вскоре задержали, ими оказались безработные ранее судимые граждане, оба 1987 года рождения. За кражу выдвинуто уголовное обвинение, им грозит до 4 лет заключения.
Украденную лошадь они собирались продать. С покупателем было договорено заранее.
Комментарий официального представителя УВД Гродненского облисполкома Максима Базыленко.Поимка конокрадов
Еще больше материалов по теме: «Гродно: криминальные новости»