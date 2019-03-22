2019-03-22T18:25:23+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Никто не остановил»: два конокрада в Сморгонском районе увели лошадь с фермы посреди дня

Когда за ними погнались – бросили парнокопытное и убежали
Надежда БУТОВИЧ
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Еще до кражи преступники нашли покупателя на лошадь, но задуманное не смогли осуществить.Еще до кражи преступники нашли покупателя на лошадь, но задуманное не смогли осуществить.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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Дерзкое по своему напору преступление произошло не так давно на Сморгонщине, информируют в УВД Гродненского облисполкома.

Посреди рабочего дня 17 марта, примерно в 16.00 часов, двое неизвестных проникли на молочно-товарную ферму в деревне Расло и едва не украли оттуда лошадь стоимостью около 1500 белорусских рублей.

Злоумышленники, никем не окликнутые, прошли на территорию МТФ, зашли в конюшни и увели лошадь под уздцы. Так с колхозной кобылой они продефилировали через весь двор и даже вышли за ворота. Тут-то работники фермы опомнились: «Стойте! Вы кто такие?!». Преступники, поняв, что далеко убежать не удастся, бросили парнокопытное и убежали.

Конокрадов вскоре задержали, ими оказались безработные ранее судимые граждане, оба 1987 года рождения. За кражу выдвинуто уголовное обвинение, им грозит до 4 лет заключения.

Украденную лошадь они собирались продать. С покупателем было договорено заранее.

Комментарий официального представителя УВД Гродненского облисполкома Максима Базыленко.Поимка конокрадов

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