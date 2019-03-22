2019-03-22T18:53:29+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Бресте спасатели деблокировали водителя маршрутки, столкнувшейся с трактором

Мужчина находится в больнице
Надежда БУТОВИЧ
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Маршрутка столкнулась с трактором, стоявшим у обочины. Фото: МЧС.Маршрутка столкнулась с трактором, стоявшим у обочины. Фото: МЧС.
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Серьезное ДТП произошло в областном центре в пятницу, 22 марта, информируют в пресс-службе МЧС.

Примерно в 10.45 часов на брестской улице 28-го Июля произошло столкновение между пассажирским микроавтобусом «Фольксваген» и прицепом трактора МТЗ-80, стоявшим у обочины. Удар во время аварии был довольно сильным из-за чего переднюю часть маршрутки буквально смяло, а ее водитель в результате оказался заблокированным внутри кабины.

Прибывшие по вызову очевидцев на место ДТП спасатели применили спецтехнику, чтобы деблокировать маршрутчика из искореженного авто. Мужчину передали медикам, которые предварительно диагностировав травмы различной степени тяжести, госпитализировали пострадавшего в Брестскую областную больницу.

Тракторист в результате аварии не пострадал. Причины произошедшего столкновения выясняются.

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