2019-03-22T19:34:44+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Гродно пожилой отец едва не убил сына из-за оленьих рогов

Мужчина требовал повесить рога в комнате со свежим ремонтом
Надежда БУТОВИЧ
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Из-за оленьих рогов гродненец едва не убил родного сына. Фото: pixabay.com.Из-за оленьих рогов гродненец едва не убил родного сына. Фото: pixabay.com.
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В Гродно завершилось судебное разбирательство между близкими родственниками, информируют в УВД областного исполкома.

Конфликт произошел весной 2018 года. В одной из квартир, где проживают две семьи: родители и их сын с супругой, произошла драка. Молодой человек сделал ремонт в коридоре, а его отец разозлился, что в новом дизайне нет места для «раритетных» оленьих рогов. Между и так нередко ссорившимися домочадцами завязалась ссора, а потом и потасовка. Отец сначала исцарапал злосчастными рогами свежую штукатурку, а потом напал на сына с алмазной коронкой для дрели.

Молодому мужчине было нанесено несколько ударов по голове, истекая кровью, ему удалось увернуться и прижать отца к полу, так он продержал его до приезда милиции и скорой помощи.

В суде отец не признал вину и сказал, что закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибленные раны лобно-теменной части головы и другие увечья нанес обороняясь… Однако его признали виновным и назначили наказание в виде штрафа в 1275 рублей.

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