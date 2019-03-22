В Гродно пожилой отец едва не убил сына из-за оленьих рогов

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В Гродно завершилось судебное разбирательство между близкими родственниками, информируют в УВД областного исполкома.

Конфликт произошел весной 2018 года. В одной из квартир, где проживают две семьи: родители и их сын с супругой, произошла драка. Молодой человек сделал ремонт в коридоре, а его отец разозлился, что в новом дизайне нет места для «раритетных» оленьих рогов. Между и так нередко ссорившимися домочадцами завязалась ссора, а потом и потасовка. Отец сначала исцарапал злосчастными рогами свежую штукатурку, а потом напал на сына с алмазной коронкой для дрели.

Молодому мужчине было нанесено несколько ударов по голове, истекая кровью, ему удалось увернуться и прижать отца к полу, так он продержал его до приезда милиции и скорой помощи.

В суде отец не признал вину и сказал, что закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибленные раны лобно-теменной части головы и другие увечья нанес обороняясь… Однако его признали виновным и назначили наказание в виде штрафа в 1275 рублей.