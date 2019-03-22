«Суточные 9 рублей и оплата любого транспорта, кроме такси»: в Беларуси новые условия оплаты командировок
На Национальном правовом интернет-портале опубликовано постановление Совмина о возмещении расходов в служебных командировках.
Например, оплата суточных в командировках по стране выросла до 9 рублей с 3,5 рублей, как было ранее в однодневных командировках. Работодателя также обязали выдавать командированным аванс и обеспечивать средства на зарплатной карте.
На жилищные расходы командированным решено выдавать: 50 рублей (Минск и облгорода), 25 (райцентры), 20 рублей (в других городах и поселках) без предоставления подтверждающих документов. Если расходы были больше, наниматель обязан их возместить после предъявления подтверждающих документов.
Расходы на проезд будут погашаться по любым тарифам, кроме путешествия бизнес-классом. Проезд также оплатят – кроме такси, а за границей и эти расходы, только если их не взяла на себя принимающая сторона.
Отдельно прописаны правила возмещения расходов для водителей-международников. Их суточные составят на менее 25 и не более 150 евро за командировку.
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