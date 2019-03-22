2019-03-22T20:13:23+03:00
Экономика
КП Беларусь

«Суточные 9 рублей и оплата любого транспорта, кроме такси»: в Беларуси новые условия оплаты командировок

Изменения коснулись порядка и размеров возмещения командировочных расходов
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Выросла как оплата командировочных по стране, так и расходов в служебных командировках за границу.Выросла как оплата командировочных по стране, так и расходов в служебных командировках за границу.Фото: Надежда БУТОВИЧ
Изменить размер текста:

На Национальном правовом интернет-портале опубликовано постановление Совмина о возмещении расходов в служебных командировках.

Например, оплата суточных в командировках по стране выросла до 9 рублей с 3,5 рублей, как было ранее в однодневных командировках. Работодателя также обязали выдавать командированным аванс и обеспечивать средства на зарплатной карте.

На жилищные расходы командированным решено выдавать: 50 рублей (Минск и облгорода), 25 (райцентры), 20 рублей (в других городах и поселках) без предоставления подтверждающих документов. Если расходы были больше, наниматель обязан их возместить после предъявления подтверждающих документов.

Расходы на проезд будут погашаться по любым тарифам, кроме путешествия бизнес-классом. Проезд также оплатят – кроме такси, а за границей и эти расходы, только если их не взяла на себя принимающая сторона.

Отдельно прописаны правила возмещения расходов для водителей-международников. Их суточные составят на менее 25 и не более 150 евро за командировку.

Еще больше материалов по теме: «Экономика: работа и зарплата »

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Гродно пожилой отец едва не убил сына из-за оленьих рогов
В Бресте спасатели деблокировали водителя маршрутки, столкнувшейся с трактором
«Никто не остановил»: два конокрада в Сморгонском районе увели лошадь с фермы посреди дня
В Климовичах две пьяные студентки избили восьмерых соседок по общежитию
Макей: «Беларусь получила от российской стороны предложения по углублению интеграционного сотрудничества»
В Минском районе загорелся асфальтобетонный завод
Последствия сильного ветра в Минске: поваленные деревья, остановки, сломанные скамейки
Две домашние хаски в Новополоцке загрызли кота, хозяин выгуливал их без намордников
Пьяный работник угнал у начальника авто, врезался на нем в дерево и заснул в горящем салоне
Из-за ДТП со школьным автобусом, сбившим 5-летнего мальчика, на помощницу воспитательницы детсада завели уголовное дело
В Минске задержали мужчин, которые украли из церкви тумбочку с 8 тыс. рублей. «Вину признали и раскаиваются»
Студент-иностранец напал с ножом на гомельчанку, отобрав у нее сумку
Президент: «Люди должны желать и иметь возможность жить везде в Беларуси, в том числе в Барановичах»
Лукашенко: «На земле миллиардером не станешь, но если хорошо работать, жить нормально можно»
Таможня раскрыла схему незаконного ввоза в Беларусь легковушек. «Неуплата платежей - 70 тысяч рублей»
Зиговал на площади Победы: в Витебске поймали неонациста
Парень забросал петардами дом соседки за то, что она не хотела пить с ним в полночь
17-летний минчанин угнал арендованное авто, чтобы встретить с вокзала свою девушку
Беременная минчанка попала в ДТП под Радошковичами, два месяца провела в коме, а потом родила девочку
50-летний житель Вороновского района установил самогонный аппарат в лесу у границы с Литвой
Сборная Беларуси крупно проиграла Голландии на старте квалификации к Евро-2020
Погода в Беларуси на 22 марта: оранжевый уровень из-за ветра и до +13 максимум
В Каменце к 14 годам колонии приговорили поляка, который торговал экстази
Совмин освободил от должности председателя «Беллегпрома»
В Климовичском районе на пожаре погибли пожилые супруги
В Дзержинском районе Toyota насмерть сбила 75-летнюю минчанку, которая переходила М1