2019-03-22T21:20:20+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Из «заминированной» школы в Борисовском районе эвакуировали 120 человек

Лжеминером оказался пьяный безработный
Надежда БУТОВИЧ
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Неизвестный сообщил, что средняя школа в агрогородке Лошница заминирована. Фото: УВД Миноблисполкома.Неизвестный сообщил, что средняя школа в агрогородке Лошница заминирована. Фото: УВД Миноблисполкома.
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ЧП произошло в агрогородке Лошница под Борисовом в пятницу, 22 марта, информируют в УВД Минского облисполкома.

Во второй половине дня в местную дежурную службу милиции позвонил неизвестный и сказал, что агрогородок заминирован. Через 10 минут он перезвонил и уточнил, что заминирована сельская школа в Лошнице.

На место срочно выехали МЧС и милиция, другие оперативные службы. Школу оцепили, а учеников и весь персонал, всего 120 человек, эвакуировали из здания. Однако проверка ничего не дала: в школе и на прилегающей территории взрывное устройство не нашли.

Вскоре был задержан и телефонный «минер». Им оказался безработный сельчанин, 1981 года рождения, проживающий в этом же агрогородке. Правоохранителям мужчина рассказал, что в момент звонка был пьяным и сам не может объяснить, почему вдруг стал названивать в «102» и выдумал минирование.

За ложный вызов шутнику грозит до 5 лет тюрьмы.

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