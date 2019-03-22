Макей: Соглашение об упрощении визового режима с Евросоюзом почти готово к подписанию

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Владимир Макей в пятницу, 22 марта, совместно с иностранным дипкорпусом посетил мемориальный комплекс «Хатынь», отдавая дань памяти трагическим событиям в истории Беларуси и открывая череду мероприятий в рамках подготовки к празднованию 75-ой годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщают в МИД.

Беседуя с журналистами, министр иностранных дел сообщил, что почти подготовлено соглашение между Беларусью и ЕС об упрощении визового режима.

– Соглашение практически готово к подписанию. Все стороны проявили разумный компромисс в спорных моментах и нашли решение, – уточнил Макей.

Но так как «визовый договор» подписывается совместно с соглашением о реадмиссии, по которому «есть определенные сомнения», продолжается работа по поиску решения проблемного вопроса.

– Надеюсь, что в ближайшие несколько месяцев нам все-таки удастся прийти к соглашению по этим двум документам, – заключил Макей.