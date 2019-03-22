«Магазины сладостей и алкоголя от белорусских производителей»: самые популярные в Беларуси франшизы в 2018 году

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В Минске прошел бесплатный бизнес-интенсив по франчайзингу по проекту «Малые города» (инициированный ПРООН и Министерством экономики) при финподдержке России, сообщает belta.by со ссылкой на Ольгу Леонтьеву, председателя ассоциации «Белфранчайзинга».

В 2018 году в Беларуси стали самыми «ходовыми» франшизы на магазины со сладостями и алкоголем от белорусских производителей. Всего в стране открыто 85 франшиз – от фирменных магазинов и заведений общепита до интеллектуальных игр и соляных пещер.

– Примерно 87 процентов от всех запросов – на приобретение франшиз стоимостью до 25 тысяч долларов. Это средняя сумма стоимости готового бизнеса известного белорусского бренда, – рассказала Ольга Леонтьева.

Покупка франшизы – самый безопасный вариант для предпринимателей, особенно для тех, кто только «стартует» в бизнесе, уверены в «Белфранчайзинге». По статистике только 20% уникальных бизнес-проектов оказываются успешными, остальные 80% закрываются из-за конкуренции. Франшизы в 8 из 10 случаев становятся прибыльными.