2019-03-22T22:23:40+03:00
Общество
КП Беларусь

Погода в Беларуси на 23 – 24 марта: порывистый ветер и температура выше нормы

Синоптики прогнозируют погоду почти без осадков и теплее на 3-7 градуса, чем обычно
Надежда БУТОВИЧ
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На выходных будет солнечно и теплее, чем в среднем в это время года.На выходных будет солнечно и теплее, чем в среднем в это время года.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Для марта в стране сохраняется достаточно теплая погода, превышающая на 3–7 градусов обычные для этого времени показатели, рассказали belta.by в Белгидромете. И все бы хорошо, но солнечные деньки все же омрачаются кратковременными осадками и сильным ветром.

Так погода 23 марта, как и накануне, будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Ночью похолодает до -3–+2 градусов, сохранится и ветер с порывами. Днем термометры покажут +6–+13 тепла, а на юго-западе и вовсе: +14–+16 градусов. И только в крайних северо-западных частях страны день омрачит кратковременный дождь.

В воскресенье, 24 марта, по заверению метеорологов, системы атмосферных фронтов с северо-западных регионов Европы принесут в Беларусь влажный воздух. Из-за чего в ночные часы и даже утром почти по всей стране пройдут дожди. А ночная температура сохранится в пределах 1–7 градусов с плюсом. Днем же дождей стоит ожидать только на юго-востоке республики, а температура установится в пределах +6–+12 выше ноля.

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