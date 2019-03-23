В Гродно празднуют День Воли: концерт и несколько тысяч человек в Коложском парке

Концерт в Гродно собрал несколько тысяч человек. Фото: Ника КОВАЛЕВА

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Основные празднования по случаю 101-й годовщины провозглашения Белорусской Народной Республики (25 марта 1918 года), которую отмечают как День Воли, проходят в эти выходные в Гродно и Минске. Митинги и концерты разрешены властями.

В Гродно в 13.00 в Коложском парке начался митинг, на котором выступят общественные активисты и политики. В концерте участвуют популярные белорусских групп — Nizkiz, Дмитрий Войтюшкевич, Volski, "Дай дарогу!", Dzeciuki, "Крама".

На празднике очень много детей. Фото: Ника КОВАЛЕВА

В палатках можно купить символику в бело-красно-белых тонах. Фото: Ника КОВАЛЕВА

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В палатках можно купить символику в бело-красно-белых тонах. Фото: Ника КОВАЛЕВА

Ровно в 13.00 ведущий Александр Помидоров зачитал Третью уставную грамоту БНР. После этого начался концерт — его открыла могилевская рок-группа Nizkiz.

Концерт в Гродно в честь БНР-101. Фото: Ника КОВАЛЕВА

Организацией празднования в Гродно занимались местные активисты при поддержке единомышленников со всей Беларуси, культурной площадки "Арт Сядзіба" и Партии БНФ. По оценкам организаторов к 14.20 собралось около 3 тысяч человек.

Люди продолжают подходить. Фото: Ника КОВАЛЕВА

Празднование БНР-101 в Гродно. Фото: Ника КОВАЛЕВА

Фудтраки в Коложском парке. Фото: Ника КОВАЛЕВА

Как сообщает БелаПАН, 24 марта празднования продолжатся в Минске, в Киевском сквере. Начало митинга — 13.00. Ожидается выступление политиков, общественных деятелей. А также концерт с участием групп "Дай дарогу!", Р.С.П., N.R.M, "Няхай", КаS, "Водар".

В Гродно очень тепло. Фото: Ника КОВАЛЕВА

В Гродно большой концерт в честь БНР-101. Фото: Ника КОВАЛЕВА

В очередь - с флагом. Фото: Ника КОВАЛЕВА

Перед митингом в Минске милиция напомнила правила поведения во время массовых мероприятий. Среди запретов, на которые указывает ГУВД, есть запрет на использование официально незарегистрированных флагов, эмблем и символов. Как утверждают организаторы митинга-концерта в Киевском сквере, людей со значками или бело-красно-белыми лентами трогать не будут.

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