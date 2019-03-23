2019-03-23T15:28:46+03:00
Общество
КП Беларусь

«КВН ТВ» и «БОКС ТВ ПЛЮС»: в Беларуси начнут вещать четыре российских телеканала

Мининформ пустил иностранные телепродукты на три года
Ирина АВИДОВА
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В Беларуси появятся новые каналы. Фото: Ирина АВИДОВАВ Беларуси появятся новые каналы. Фото: Ирина АВИДОВА
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Четыре иностранные телепрограммы начнут вещание в Беларуси. Об этом сообщает официальный сайт Министерства информации.

Разрешения на распространение выданы телепрограммам SHOT TV, "Бокс ТВ Плюс", "КВН ТВ" и "Малыш-ТВ" сроком на 3 года. Иностранные телепрограммы имеют художественную, спортивную, развлекательную и детскую направленности.

Как сообщает belta.by, операторы электросвязи включают телепрограммы, получившие разрешение на распространение на территории Беларуси, в соответствующие пакеты после подписания приказа о выдаче разрешения.

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