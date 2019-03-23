Под Минском машины дважды переехали мужчину, который лежал на дороге

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22 марта около 21.50 на 20-м км автодороги Минск-Витебск вблизи деревни Марьяливо Минского района на пешехода наехали дважды.

41-летний житель Полоцка на Citroen C5, двигаясь в направлении Минска, наехал на 41-летнего жителя Минского района, который лежал на проезжей части. После на мужчину наехал ещё один водитель - 32-летний минчанин на Audi A6. Он ехал в попутном направлении за Citroen. Пешеход погиб на месте ДТП.

Как сообщает belta.by со ссылкой ГАИ, мужчина был обозначен световозвращающим элементом. Но не раз привлекался к административной ответственности, в том числе за нарушение ПДД в качестве пешехода, в том числе и в нетрезвом виде.

Оба водителя были трезвые, пристегнуты ремнями безопасности.