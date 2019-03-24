Лукашенко: Всем улыбаться, как будто съели мышь или крысу!

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Барановичский район с рабочим визитом Лукашенко посетил еще 22 марта. После совещания с чиновниками президент решил осмотреть лыжероллерную трассу в агрогородке Мир, ведь еще в прошлом году там была проблема с экипировкой. Видимо, решил проверить, было ли выполнено его поручение о выделении средств на спортинвентарь.

Так вот во время этого визита Лукашенко посмотрел на тренировку юных биатлонистов, ознакомился с обустройством обновленной лыжероллерной трассы... А когда пришло время традиционного фото на память с ребятами, сказал: «Всем улыбаться,как будто съели мышь или крысу!»

Кто из ребят представил именно то, что предложил президент, история, конечно, умалчивают. Но все улыбались, да. В народ президентская фраза ушла после сюжета о его визите на тренировку юных биатлонистов, который показали на телеканале «ОНТ». Теперь у «раздевайся и работай» появилась фраза-конкурент, хотя уже и не одна.