В Минске из холодильника выпустили...летучих мышей

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Небычное действо происходило вчера в Парке Челюскинцев. Посмотреть на чудо пришла толпа людей. Летучие мышки лежали в хлопчатобумажных мешочках в специальной переноске, а хироптеролог центра по спасению рукокрылых «Кажанаполис» Алексей Шпак доставал зверьков и отдавал их пустить «в дикую природу» всем желающим, передает euroradio.fm.

Рукокрылых надо было сажать на деревья. Летучая мышь сидела, потом начинала ползти вверх, а потом летела. Если не хотели цепляться за кору, потому что сонные, можно было попробовать подбросить зверька вверх.

В Беларуси обитает 19 видов летучих мышей, 8 из них занесены в Красную Книгу. Самый распространенный вид в Минске – двухцветный кожан. В качестве убежища рукокрылые чаще всего используют пещеры, дупла деревьев, трещины в стволах, но могут поселиться и на чердаках, балконах, в подвалах, забиться в щели между бетонными блоками многоэтажек. В спячке проводят всю зиму.

Подержать рукокрылых давали всем желающим. Фото:euroradio.fm

Беларусь взяла на себя обязательства по их особой охране. По этому поводу в Минске создали реабилитационный центр «КажанаПоліс», который разместился на базе Республиканского центра экологии и краеведения (ул. Макаенка, 8). Там есть холодильник, купленный на народные деньги, собранные на краудфандинговой платформе.

В реабилитационном центре животных обследуют, докармливают, вводят в зимнюю спячку, а потом помещают в мешочки, которые подвешивают в холодильник. Так они и зимуют. Дело в том, что для спячки рукокрылым нужна высокая влажность и температура от 0 до плюс 5 градусов, рассказали специалисты центра.

Любопытно, что происхождение летучих мышей до сих пор непонятно. Уж слишком они отличаются от остальных млекопитающих. Ведь только они из всего класса способны к активному полету, прекрасно ориентируются в пространстве благодаря использованию ультразвука. По сравнению с другими мелкими млекопитающими, летучие мыши феноменально долго живут – в среднем 15-20 лет.