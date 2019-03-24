Азаренко и Барти - во втором раунде турнира в Майами. Фото: WTA

Дуэт белоруски Виктории Азаренко и австралийки Эшли Барти успешно стартовал в женском парном разряде на престижном турнире в Майами

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В первом круге теннисистки разбили чешский дуэт Барборы Крейчиковой и Катерины Синяковой - 6:3, 6:7 (1:7), 10:7. Следующая встреча белоруски и австралийки предположительно пройдет сегодня вечером с сербско-российским дуэтом Александры Крунич и Александры Панова, передает belta.by. Держим кулачки за наших.