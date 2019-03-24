Задержание на Дне Воли в Минске: взяли Дашкевича и Рымашевского

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Митинг-концерт в честь 101-летия БНР начался в Киевском сквере в 13.00. Выступления артистов чередовались с речами политиков. Около 15.00 на сцену вышел один из защитников Куропат Дмитрий Дашкевич.

Со сцены Дашкевич сказал, что День Воли - праздник и для общества, и для милиции.

- 101 год тому назад никто не мог поверить в то, что 70 человек соберутся 25 марта и объявят независимость. Благодаря им у нас сегодня праздник. Это было очень тяжелое решение в очень неудобных обстоятельствах, - сказал Дашкевич. Он зачитал фамилии репрессированных основателей БНР. Политик напомнил, о вандализме в Куропатах - поломанных крестах, уничтоженных памятниках. И сообщил, что сразу после митинга собирается отправится туда.

Большая часть речи Дашкевича была посвящена ситуации вокруг вандализма в Куропатах и протестов около ресторана. После того, как он закончил говорить и спустился со сцены, его окружили люди в штатском и увели. Дашкевич пришел на праздник со своей семьей - двумя маленькими детьми и беременной женой Настей.

Пока Анастасия Дашкевич давала интервью журналитам, прямо под прицелами телекамер люди в штатском задержали одного из организаторов мероприятия, экс-кандидата в президенты, сопредседателя партии БХД Виталия Рымашевского. Его взяли под руки и завели к милицейским машинам за территорией митинга.

Достаточно быстро политика отпустили.