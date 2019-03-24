Под Вилейкой пьяный водитель насмерть сбил пешехода

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Авария случилась сегодня в агрогородке Долгиново. Как сообщает УГАИ Миноблисполкома, на 30-м км трассы Жердяжье-Кривичи водитель Mazda 1990 года рождения слетел с дороги на правую обочину, по которой в попутном направлении шел местный житель, тоже 1990 года рождения. От полученных травм пешеход скончался на месте. В крови водителя обнаружено 1,23 промилле алкоголя.