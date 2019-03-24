2019-03-24T18:18:20+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Под Вилейкой пьяный водитель насмерть сбил пешехода

Мужчина умер на месте
Ольга ИВАШЕНКО
Поделиться:
В Вилейском районе пьяный водитель насмерть сбил пешехода. Фото: УГАИ МиноблисполкомаВ Вилейском районе пьяный водитель насмерть сбил пешехода. Фото: УГАИ Миноблисполкома
Изменить размер текста:

Авария случилась сегодня в агрогородке Долгиново. Как сообщает УГАИ Миноблисполкома, на 30-м км трассы Жердяжье-Кривичи водитель Mazda 1990 года рождения слетел с дороги на правую обочину, по которой в попутном направлении шел местный житель, тоже 1990 года рождения. От полученных травм пешеход скончался на месте. В крови водителя обнаружено 1,23 промилле алкоголя.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Пьяный минчанин протаранил на машине сначала бордюр, а потом еще и бетонный забор
Задержание на Дне Воли в Минске: взяли Дашкевича и Рымашевского
Азаренко и Барти - во втором раунде турнира в Майами
В Бресте водитель пытался «дрифтить» на бульварном кольце
В Минске из холодильника выпустили...летучих мышей
Лукашенко: Всем улыбаться, как будто съели мышь или крысу!
Под Минском машины дважды переехали мужчину, который лежал на дороге
«КВН ТВ» и «БОКС ТВ ПЛЮС»: в Беларуси начнут вещать четыре российских телеканала
В Гродно празднуют День Воли: концерт и несколько тысяч человек в Коложском парке
Лукашенко отремонтировал дорогу: Я ни разу не перевернулся, проезжая по этой дороге на большой скорости
Лукашенко — чиновникам: не будете ходить по 5 км — долго не проживете
Погода в Беларуси на 23 – 24 марта: порывистый ветер и температура выше нормы
«Магазины сладостей и алкоголя от белорусских производителей»: самые популярные в Беларуси франшизы в 2018 году
Макей: Соглашение об упрощении визового режима с Евросоюзом почти готово к подписанию
Из «заминированной» школы в Борисовском районе эвакуировали 120 человек
«Суточные 9 рублей и оплата любого транспорта, кроме такси»: в Беларуси новые условия оплаты командировок
В Гродно пожилой отец едва не убил сына из-за оленьих рогов
В Бресте спасатели деблокировали водителя маршрутки, столкнувшейся с трактором
«Никто не остановил»: два конокрада в Сморгонском районе увели лошадь с фермы посреди дня
В Климовичах две пьяные студентки избили восьмерых соседок по общежитию
Макей: «Беларусь получила от российской стороны предложения по углублению интеграционного сотрудничества»
В Минском районе загорелся асфальтобетонный завод