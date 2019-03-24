Пьяный минчанин протаранил на машине сначала бордюр, а потом еще и бетонный забор

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Еще одно пьяное ДТП на сегодня. На этот раз – в Минске. Все случилось сегодня утром. Как сообщили в столичной Госавтоинспекции, водитель Рено ехал по Кальварийской с серьезным превышением скорости. Требования сотрудников ГАИ об остановке он решил проигнорировать. А уже через пару секунд протаранил сначала бордюр, а потом еще и бетонный забор.

Водитель не пострадал, а вот его пассажир сейчас в больнице. В крови водителя - 2,5 промилле алкоголя. По его словам, вместе с пассажиром он ехал домой из увеселительного заведения. Известно, что раньше к ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения он не привлекался.