«Обидно вдвойне». Сборная Беларуси проиграла Северной Ирландии

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Во втором матче отборочного турнира к Евро-2020 сборная Беларуси уступила Северной Ирландии. Во втором тайме была равная игра, но за несколько минут до завершения матча хозяева сумели провести разящую атаку. В итоге наши футболисты квалификацию начали с двух поражений (в четверг также в гостях проиграли Голландии).

Северная Ирландия - Беларусь - 2:1

Голы: 1:0 - Эванс, 30; 1:1 - Стасевич, 33; 2:1 - Мадженнис, 87.

Игорь Криушенко отметил, что стиль соперника не стал сюрпризом:

- Обидно проигрывать такой матч на последних минутах. К игре соперника с множеством подач, фланговой игре мы и готовились. Тем более обидно вдвойне, что пропустили после фланговой передачи, хотя и низовой. Не успели закрыть центральную зону. Как бы обидно ни было, нужно смотреть дальше. Отнесу в плюс, что команда боролась до конца, была более сконцентрирована, злее. Это, наверное, главные моменты. Ребята сами почувствовали, что можно играть с этим соперником и добиваться результата.