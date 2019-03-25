2019-03-25T09:19:38+03:00
Общество
КП Беларусь

В команде терпевшего бедствие круизного лайнера Viking Sky была белоруска

К счастью, женщина не пострадала
Евгения ПОПКО
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Белоруска на круизном лайнере Viking Sky не пострадала. Фото: REUTERSБелоруска на круизном лайнере Viking Sky не пострадала. Фото: REUTERS
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О том, что в команде терпевшего бедствие круизного лайнера Viking Sky была белоруска, сообщил в Твиттере посол Беларуси в Швеции и Норвегии Дмитрий Мирончик.

- Посольство установило контакт с гражданкой Беларуси - членом команды Viking Sky. Информация про нее направлена норвежской стороне. Она не пострадала и остается на судне, которое с помощью буксира движется в порт, - написал Мирончик. Чуть позже он сообщил, что лайнер прибыл в порт. Спасательная операция завершена.

Посол Беларуси в Швеции и Норвегии также рассказал со ссылкой на Красный Крест, что у потерпевших есть синяки, переломы и порезы. Многим нужна психологическая помощь.

Известно, что круизный лайнер Viking Sky, следовавший из северного норвежского города Тромсе в Ставангер, потерял ход у западного побережья страны. У судна возникли проблемы с двигателем. Капитан был вынужден подать сигнал бедствия.

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