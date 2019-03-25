Дашкевич находится в ИВС

Супруга защитника Куропат сообщила, что, скорее всего, сегодня его доставят в суд Центрального района

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Митинг-концерт в честь 101-летия БНР прошел в минувшее воскресенье в Киевском сквере. На сцене выступил и один из защитников Куропат Дмитрий Дашкевич. После своего выступления его окружили люди в штатском и увели. Дашкевич пришел на праздник со своей семьей - двумя маленькими детьми и беременной женой Настей. Задержали вчера и экс-кандидата в президенты Виталия Рымашевского, но его вскоре отпустили.

Вчера Наста Дашкевич, супруга Змицера, написала в Фейсбуке, что ее муж находится в ИВС:

- Новостей нет. Скорее всего, есть вероятность ловить Змицера завтра в Центральном суде.