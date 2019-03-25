В Витебске маршрутка сбила женщину зеркалом

Изменить размер текста: A A

В Витебске маршрутное такси около железнодорожного вокзала сбило женщину. Водитель не только не заметил, как она переходила дорогу по пешеходному переходу, но и не понял, что сбил человека, пока ему об этом не сказали пассажиры.

- Авария произошла около шести часов вечера. Маршрутное такси выезжало с остановочного пункта. 47-летняя женщина шла по пешеходному переходу. Водитель не заметил ее. О том, что женщина упала от удара о левое зеркало, ему сообщили пассажиры, - рассказали в отделении агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебской области.

ДТП случилось 23 марта, а на следующий день в аварию попал рейсовый автобус «Неман» в Полоцке. На улице Октябрьской при повороте налево автобус не уступил дорогу BMW X5, который ехал во встречном направлении. Пострадала пассажирка легкового авто, женщина в травматологии.