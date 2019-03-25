Жгли траву – спалили баню

Из-за того, что кто-то поджег сухую траву, сгорела баня. Фото: МЧС.

Пока хозяева бани были в городе, неизвестные нечаянно сожгли его собственность

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В деревне Лозичи Глубокского района 24 марта зарегистрировано ЧП, связанное с выжиганием сухой растительности. Неизвестные подожгли сухую траву. Огонь дошел до бани, принадлежащей жителю Витебска. Баня загорелась. Когда прибыли спасатели, она уже была полностью охвачена огнем.

-Собственник постройки на момент возникновения пожара находился по месту жительства, в результате происшествия никто не пострадал, - рассказали в пресс-службе МЧС.

Огонь уничтожил крышу бани, повредил стены.