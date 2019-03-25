Белорус в Украине убил и сжег таксиста, чтобы продать его авто на запчасти

29-летний мужчина был в розыске за мошенничество и скрывался в Киеве

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О страшном преступлении, в котором подозревается белорус, рассказал первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин. На днях в Яготинском районе Киевской области произошло убийство. 73-летняя местная сельчанка нашли возле трассы обгоревший труп мужчины.

Почти одновременно в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что пропал ее 37-летний муж, который работал водителем в службе такси Uber на собственном Аudi A5. Через два дня оперативные подразделения полиции Киевской области нашли подозреваемого. Им оказался 29-летний гражданин Беларуси, который на родине числится в розыске за мошенничество, а в последнее время жил в Киеве.

- За что убил? Нужны были деньги. Убил с целью завладения автомобилем для дальнейшей продажи на запчасти. Убивал жестоко, а потом вывез и поджег, чтобы и следов человека не осталось. Этот подонок ради авто 2012 года выпуска убил молодого человека, оставил его мать без сына, жену без мужа, сам отправится за решетку на длительный срок, а его ребенок родится уже без отца, - не стесняясь в выражениях, написал на своей странице в Facebook Вячеслав Аброськин.

Накануне о жестоком преступлении, которое взбудоражило регион, сообщала прокуратура Киевской области, которая взяла расследование убийства под особый контроль.

- Тело пострадавшего было обмотано полиэтиленовым пакетом и завернуто в ковер. Кроме того, у мужчины обнаружили множественные раны головы и проникающие ранения грудной клетки, - тоже в Facebook рассказали представители прокуратуры.

Смертной казни в Украине нет, поэтому за убийство с особой жестокостью белорусу грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение. Имя подозреваемого пока не называется.