2019-03-25T13:05:23+03:00
Минск
КП Беларусь

В Барановичах на игровой площадке детсада нашли мину

Взрывоопасный предмет изъяли
Евгения ПОПКО
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ЧП произошло в детском саду в Барановичах. Фото: МЧСЧП произошло в детском саду в Барановичах. Фото: МЧС
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ЧП произошло в 8.40 утра в Барановичах в саду №40. В службу спасения поступил звонок об обнаружении на территории сада предмета, внешне похожего на минометную мину, сообщает МЧС.

Выяснилось, что на детской игровой площадке возле бордюра действительно была найдена минометная мина времен Великой Отечественной войны. Работники МЧС и ГОВД ее сразу же оградили. Кроме того, они вместе с персоналом сада эвакуировали 183 человека (36 взрослых и 147 детей). Прибывшая группа разминирования изъяли мину для ее дальнейшего уничтожения на полигоне.

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