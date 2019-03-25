2019-03-25T12:58:27+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Речице безработный украл аппарат со жвачками и раздал их детям

Наличность, которая была в аппарате, вор пропил
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Речице мужчина украл аппарат со жвачками. Фото: gomel.mvd.gov.byВ Речице мужчина украл аппарат со жвачками. Фото: gomel.mvd.gov.by
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На днях в милицию обратился индивидуальный предприниматель из Речицы: кто-то украл торговый аппарат с жевательными резинками, который стоял в тамбуре магазина. Оперативники уголовного розыска просмотрели записи камер видеонаблюдения: в объектив попал момент, когда вор выносил аппарат из магазина. Личность похитителя быстро установили.

- Проверив милицейские учеты, милиционеры выяснили, что кражу совершил неработающий ранее судимый за хранение наркотиков 32-летний местный житель, - рассказал официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Валерий Пристромов. - Предварительно установлено, что мужчина разбил аппарат, вытащил деньги и жевательные резинки, а затем утопил его в реке. Жвачки раздал детям на улице, а наличность пропил.

Судя по всему, в биографии Робин Гуда появится еще одна судимость - материалы милицейской проверки переданы в районный отдел Следственного комитета для дачи правовой оценки. Там, скорее всего, возбудят уголовное дело.

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