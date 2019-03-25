Маму, которая упала, когда везла пятилетнюю дочь на велосипеде, не посадили, но оштрафовали

Ребенок получил тяжелую травму, когда мать везла ее на велосипеде и упала. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Девочка ехала не на специальном детском сиденье, а на багажнике

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В Чашниках суд вынес приговор женщине, которая упала, когда везла на велосипеде свою пятилетнюю дочь. Напомним: малышка ехала не на специальном детском сиденье, а на багажнике велосипеда. Женщина съехала с проезжей части на обочину, покрытую льдом, потеряла равновесие и упала, в результате ребенок получил сложный перелом бедра.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации всех видов транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения. Максимальная санкция по этой статье предусматривает до двух лет лишения свободы.

- Суд освободил 24-летнюю женщину от уголовной ответственности с привлечением ее к административной ответственности, - рассказала официальный представитель Витебского областного суда Наталья Платоненко. - Ее оштрафовали на 5 базовых величин.

Характеристики у молодой матери исключительно положительные, раньше она не только не была судима, но и к административной ответственности ни разу не привлекалась. Эти обстоятельства и принял во внимание суд.