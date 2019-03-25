2019-03-25T13:18:07+03:00
Общество
КП Беларусь

ГУБОПиК: «Доказано 15 договорных футбольных матчей, еще 29 - под подозрением»

Установлена причастность клубов высшей, первой и даже второй лиг к участию в договорных матчах
Евгения ПОПКО
Поделиться:
В Беларуси есть договорные матчиВ Беларуси есть договорные матчи
Изменить размер текста:

Доказано 15 договорных официальных матчей, еще 29 находятся под подозрением, сообщили в эфире телеканала ОНТ.

- Нами установлена причастность клубов высшей, первой и даже второй лиг к участию в договорных матчах сезона 2017 - 2018 годов. У нас есть примеры, когда до 10 футболистов в одном матче были задействованы в обеспечении нужного результата, - сообщил начальник третьего управления ГУБОПиК МВД Михаил Бедункевич.

Одна из законодательных идей главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД (ГУБОПиК) касается спорта, а именно футбола. Предлагается уголовно наказывать не только за официальные договорные матчи, но и договорные товарищеские встречи, которые проходят на территории другой страны (если участники - граждане Беларуси).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Трое мужчин похитили из банкоматов более 200 тысяч рублей
Из Печей сбежал 18-летний солдат
Пассажиры такси подрались: один из них попал под машину
В Витебске каждую неделю будут закрашивать наркоманские граффити
Выписывать газеты и журналы можно будет на дачу
В Бресте пропал 14-летний подросток
Видео: как пели «Тры чарапахi» на Дне Воли в Минске
По факту повреждения мемориала в Куропатах возбуждено уголовное дело
Русый и Лавренков могут лишиться должностей
Лукашенко: «Нужна изюминка в каждом хозяйстве»
Маму, которая упала, когда везла пятилетнюю дочь на велосипеде, не посадили, но оштрафовали
В Речице безработный украл аппарат со жвачками и раздал их детям
В Барановичах на игровой площадке детсада нашли мину
Белорус в Украине убил и сжег таксиста, чтобы продать его авто на запчасти
Жгли траву - спалили баню
Заморозки до -4: в ближайшие дни в Минске похолодает
В Витебске маршрутка сбила женщину зеркалом
Дашкевич находится в ИВС
В команде терпевшего бедствие круизного лайнера Viking Sky была белоруска
«Обидно вдвойне». Сборная Беларуси проиграла Северной Ирландии
Пьяный минчанин протаранил на машине сначала бордюр, а потом еще и бетонный забор
Под Вилейкой пьяный водитель насмерть сбил пешехода
Задержание на Дне Воли в Минске: взяли Дашкевича и Рымашевского