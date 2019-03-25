ГУБОПиК: «Доказано 15 договорных футбольных матчей, еще 29 - под подозрением»

Установлена причастность клубов высшей, первой и даже второй лиг к участию в договорных матчах

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Доказано 15 договорных официальных матчей, еще 29 находятся под подозрением, сообщили в эфире телеканала ОНТ.

- Нами установлена причастность клубов высшей, первой и даже второй лиг к участию в договорных матчах сезона 2017 - 2018 годов. У нас есть примеры, когда до 10 футболистов в одном матче были задействованы в обеспечении нужного результата, - сообщил начальник третьего управления ГУБОПиК МВД Михаил Бедункевич.

Одна из законодательных идей главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД (ГУБОПиК) касается спорта, а именно футбола. Предлагается уголовно наказывать не только за официальные договорные матчи, но и договорные товарищеские встречи, которые проходят на территории другой страны (если участники - граждане Беларуси).