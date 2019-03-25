Лукашенко: «Нужна изюминка в каждом хозяйстве»

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Александр Лукашенко посетил сельхозпредприятие "Газовик-Сипаково" в агрогородке Добрейка Могилевской области, где рассказал о том, что ждет новых идей от работников села.

- Нужна изюминка в каждом хозяйстве, по старинке работать нельзя - это беда (…), - цитирует президента belta.by. - Надо не только генерировать новые идеи, но и создавать новые направления развития. (…) Вам надо подумать о серьезных перспективах. Да, это северные регионы, здесь, наверное, лозу виноградную не посеешь, импортозамещением заниматься не будешь. Но все равно по импорту мы много чего завозим.

Глава государства также поинтересовался зарплатами на предприятии. Ему сообщили, что в прошлом году средняя заработная плата в хозяйстве составила почти 900 рублей. Кроме того, работникам предоставляют хороший социальный пакет. По мнению Лукашенко, это хороший уровень зарплаты для села.