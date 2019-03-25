2019-03-25T13:30:03+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко: «Нужна изюминка в каждом хозяйстве»

Президент Беларуси посетил сельхозпредприятие в Могилевской области
Евгения ПОПКО
Поделиться:
Президент приехал в Могилевскую область. Фото: belta.byПрезидент приехал в Могилевскую область. Фото: belta.by
Изменить размер текста:

Александр Лукашенко посетил сельхозпредприятие "Газовик-Сипаково" в агрогородке Добрейка Могилевской области, где рассказал о том, что ждет новых идей от работников села.

- Нужна изюминка в каждом хозяйстве, по старинке работать нельзя - это беда (…), - цитирует президента belta.by. - Надо не только генерировать новые идеи, но и создавать новые направления развития. (…) Вам надо подумать о серьезных перспективах. Да, это северные регионы, здесь, наверное, лозу виноградную не посеешь, импортозамещением заниматься не будешь. Но все равно по импорту мы много чего завозим.

Глава государства также поинтересовался зарплатами на предприятии. Ему сообщили, что в прошлом году средняя заработная плата в хозяйстве составила почти 900 рублей. Кроме того, работникам предоставляют хороший социальный пакет. По мнению Лукашенко, это хороший уровень зарплаты для села.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Трое мужчин похитили из банкоматов более 200 тысяч рублей
Из Печей сбежал 18-летний солдат
Пассажиры такси подрались: один из них попал под машину
В Витебске каждую неделю будут закрашивать наркоманские граффити
Выписывать газеты и журналы можно будет на дачу
В Бресте пропал 14-летний подросток
Видео: как пели «Тры чарапахi» на Дне Воли в Минске
По факту повреждения мемориала в Куропатах возбуждено уголовное дело
Русый и Лавренков могут лишиться должностей
ГУБОПиК: «Доказано 15 договорных футбольных матчей, еще 29 - под подозрением»
Маму, которая упала, когда везла пятилетнюю дочь на велосипеде, не посадили, но оштрафовали
В Речице безработный украл аппарат со жвачками и раздал их детям
В Барановичах на игровой площадке детсада нашли мину
Белорус в Украине убил и сжег таксиста, чтобы продать его авто на запчасти
Жгли траву - спалили баню
Заморозки до -4: в ближайшие дни в Минске похолодает
В Витебске маршрутка сбила женщину зеркалом
Дашкевич находится в ИВС
В команде терпевшего бедствие круизного лайнера Viking Sky была белоруска
«Обидно вдвойне». Сборная Беларуси проиграла Северной Ирландии
Пьяный минчанин протаранил на машине сначала бордюр, а потом еще и бетонный забор
Под Вилейкой пьяный водитель насмерть сбил пешехода
Задержание на Дне Воли в Минске: взяли Дашкевича и Рымашевского