Русый и Лавренков могут лишиться должностей

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Александр Лукашенко поручил Администрации президента внести предложения по кандидатурам на пост своего помощника по Могилевской области и вице-премьера. Такое заявление он сделал во время посещения сельхозпредприятия "Газовик-Сипаково", что в Шкловском районе, сообщает belta.by.

Президент остался недоволен развитием сельского хозяйства в Могилевской области, которая по показателям находится на последних местах.

- Целый вице-премьер, ведающий сельским хозяйством, курирует Могилевскую область, уполномоченный президента. Помощник президента зубы проел на сельском хозяйстве и Могилевской области. Губернатор самый продвинутый. И вы занимаете последнее место. Какой я из этого должен делать вывод? - спросил Александр Лукашенко и предупредил главу Администрации президента Наталью Кочанову: - Неделя срока внести предложения, ибо пойдете сами сюда работать. (…) Я вас сюда посылал по кадрам - вы разбирались всю зиму, я вас предупреждал о ситуации здесь. Но ситуация не меняется. Мне эти обещания не нужны.

Лукашенко также напомнил, что ранее ответственным лицам поручалось исправить положение дел в сельском хозяйстве Могилевской области.

- Им было сказано, в том числе и Доманевскому (губернатор Могилевской области): не будет исправлена ситуация в течение года - будем принимать меры. Поэтому неделя срока - и будем разбираться с вице-премьером и помощником, раз не смогли работать как следует. (…) Это нетерпимо, что вы постоянно телепаетесь. Есть же образцы хорошей работы (вот это хозяйство), почему нет тогда результата?