2019-03-25T15:02:47+03:00
Минск
КП Беларусь

Видео: как пели «Тры чарапахi» на Дне Воли в Минске

В Киевском сквере концертом-митингом отметили 101-ю годовщину объявления БНР
Ирина АВИДОВА
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В Киевском сквере отметили 101- годовщину объявления БНР концертом-митингомВ Киевском сквере отметили 101- годовщину объявления БНР концертом-митингомФото: Святослав ЗОРКИЙ
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Концерт-митинг в Минске 24 марта, посвященный Дню Воли, закончился выступлением группы NRM. Правда, в конце выступления NRM выключились генераторы, инструменты, начала сдуваться сцена.

Собравшиеся в Киевском сквере люди пропели «Тры чарапахi» вместе с Питом Павловым без музыки. Через несколько минут генераторы снова заработали, и музыканты спели «Тры чарапахi», а также «Простыя словы».

Примерно в 18.30 концерт закончился. Организаторы мероприятия со сцены зачитали резолюцию Дня Воли, в которой говорилось о том, что сейчас над Беларусью нависла угроза потери независимости. Одним из требований было придание бело-красно-белому флагу статуса государственного.

25 марта ГУВД Мингорисполкома сообщило о пришедших на концерт-митинг.

- Грубых нарушений при проведении мероприятий зарегистрировано не было, - говорится в официальном сообщении пресс-службы. - Мероприятия прошли с 12.00 до 18.30, максимальное количество участников не превысило полторы тысячи человек.

Концерт-митинг в Минске, посвященный Дню Воли.Святослав ЗОРКИЙ

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