Видео: как пели «Тры чарапахi» на Дне Воли в Минске
Концерт-митинг в Минске 24 марта, посвященный Дню Воли, закончился выступлением группы NRM. Правда, в конце выступления NRM выключились генераторы, инструменты, начала сдуваться сцена.
Собравшиеся в Киевском сквере люди пропели «Тры чарапахi» вместе с Питом Павловым без музыки. Через несколько минут генераторы снова заработали, и музыканты спели «Тры чарапахi», а также «Простыя словы».
Примерно в 18.30 концерт закончился. Организаторы мероприятия со сцены зачитали резолюцию Дня Воли, в которой говорилось о том, что сейчас над Беларусью нависла угроза потери независимости. Одним из требований было придание бело-красно-белому флагу статуса государственного.
25 марта ГУВД Мингорисполкома сообщило о пришедших на концерт-митинг.
- Грубых нарушений при проведении мероприятий зарегистрировано не было, - говорится в официальном сообщении пресс-службы. - Мероприятия прошли с 12.00 до 18.30, максимальное количество участников не превысило полторы тысячи человек.
Концерт-митинг в Минске, посвященный Дню Воли.Святослав ЗОРКИЙ