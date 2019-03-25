По факту повреждения мемориала в Куропатах возбуждено уголовное дело

Про урочище Куропаты, где в 30-40-е годы сотрудники НКВД массово расстреливали и закапывали людей, узнали в 1988 году Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

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- 23 марта в милицию поступило сообщение о том, что на территории места захоронения жертв политических репрессий в урочище Куропаты с использованием краски сделаны надписи на мемориальных объектах. Прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группой проведен тщательный осмотр места происшествия, зафиксированы и изъяты следы, - сообщает Следственный комитет.

Возбуждено уголовное дело по факту умышленного повреждения материальных объектов, которым присвоен статус историко-культурной ценности. Также назначен ряд экспертиз.

Напомним, не так давно в Куропатах вандалы разбили скамью Клинтона. Гранитную плиту с памятной надписью разбили на четыре части.

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