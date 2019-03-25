2019-03-25T15:24:19+03:00
Общество
КП Беларусь

В Бресте пропал 14-летний подросток

Мальчик ушел из дома в неизвестном направлении
Евгения ПОПКО
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Максим пропал 24 марта. Фото: uvd.brest.gov.byМаксим пропал 24 марта. Фото: uvd.brest.gov.by
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В Бресте разыскивается без вести пропавший 14-летний Максим Давиденко. Максим ушел из дома в минувшее воскресенье. О его местонахождении неизвестно до сих пор, сообщает УВД Брестского облисполкома.

На вид мальчику 10 - 12 лет, рост 150 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые. Подросток был одет в голубую куртку с синими вставками по бокам, серые спортивные штаны, серую майку в зеленую полоску с надписью белого цвета. Был обут в черные кеды с белыми носами.

Если вы знаете, где находится Максим, пожалуйста, позвоните в ОВД администрации Московского района Бреста по номерам: (8029) 791-00-78, 102.

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