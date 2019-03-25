В Витебске каждую неделю будут закрашивать наркоманские граффити

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- Мы с сыном за полтора часа закрасили около 20 надписей! - рассказывает Виктория. Вместе с ребенком в воскресенье, 24 марта, она приняла участие в акции «Вместо тысячи слов». Акцию в Витебске организовали активисты движения «Матери-328», поэтому у многих волонтеров на одежде были надписи STOP#328. Закрашивать наркоманские граффити пришли не только мамы-328, но и просто неравнодушные люди.

Всего с кисточками и краской в условленном месте собралось полтора десятка человек. Разбили один из городских кварталов на условные квадраты и пошли. Выискивали надписи, закрашивали, клеили на подъездах листовки с предупреждениями об опасности предложений работы закладчиками и наркокурьерами и шли дальше.

- Надписи меняют форму, становятся более затейливыми и менее заметными. Это уже не только граффити или надписи, сделанные трафаретом на стенах, но и символы с цифрами, написанные маркерами на входных дверях. На это тоже надо обращать внимание! - рассказывает Наталья Шарипо, активистка движения «Матери-328».

За полтора часа только один мужчина высказал претензии: наверное, принял людей, замазывающих краской надписи на стенах, за вандалов.

В Витебске теперь собираться и дружно закрашивать наркообъявления будут каждую неделю. А если у кого-то не получится поучаствовать в этом вместе со всеми, то он может, как Андрей Корпс из Орши, просто носить с собой кисточку и краску и закрашивать опасную рекламу.