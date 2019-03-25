Пассажиры такси подрались: один из них попал под машину

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На автодороге Барановичи - Гродно в Слонимском районе «Ауди» сбила человека, который вышел из-за машины. Мужчину доставили в реанимацию, сообщает Госавтоинспекция Гродненской области.

Как оказалось, незадолго до аварии мужчина вместе со своим приятелем отдыхал в деревне Костени. После этого они вызвали такси и отправились в Волковыск. Уже в машине между молодыми людьми возникла потасовка. Драка продолжилась и после того, как водитель остановился. Мужчина вышел из машины, а в это время проезжавший мимо водитель «Ауди» наехал на него.