2019-03-25T16:49:34+03:00
Общество
КП Беларусь

Пассажиры такси подрались: один из них попал под машину

Сейчас мужчина находится в реанимации
Евгения ПОПКО
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Авария произошла в Слонимском районеАвария произошла в Слонимском районеФото: Павел МАРТИНЧИК
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На автодороге Барановичи - Гродно в Слонимском районе «Ауди» сбила человека, который вышел из-за машины. Мужчину доставили в реанимацию, сообщает Госавтоинспекция Гродненской области.

Как оказалось, незадолго до аварии мужчина вместе со своим приятелем отдыхал в деревне Костени. После этого они вызвали такси и отправились в Волковыск. Уже в машине между молодыми людьми возникла потасовка. Драка продолжилась и после того, как водитель остановился. Мужчина вышел из машины, а в это время проезжавший мимо водитель «Ауди» наехал на него.

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