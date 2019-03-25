2019-03-25T17:12:06+03:00
Общество
КП Беларусь

Из Печей сбежал 18-летний солдат

Возбуждено уголовное дело, парня ищут с 19 марта
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
Поделиться:
Парня ищут с 19-го мартаПарня ищут с 19-го мартаФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

ЧП произошло 19 марта. Военнослужащий ушел в самовольную отлучку, через двое суток командир воинской части возбудил уголовное дело по статье 445 УК РБ ("Самовольное оставление части или места службы").

- Поиск военнослужащего организован сразу же с 19 марта и продолжается в настоящее время, - рассказал «Комсомолке» официальный представитель Министерства обороны Владимир Макаров. - Подобное преступление не характерно для армии. В прошлом году возбуждено было только одно уголовное дело по данной статье. Для сравнения: в 90-е годы и в начале 2000-х в структуре преступности (военнослужащих. - Ред.) такие преступления составляли до 40%.

Через два месяца сбежавшему солдату исполнится 19 лет. Служил он в одной из частей 72-го гвардейского объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Трое мужчин похитили из банкоматов более 200 тысяч рублей
Пассажиры такси подрались: один из них попал под машину
В Витебске каждую неделю будут закрашивать наркоманские граффити
Выписывать газеты и журналы можно будет на дачу
В Бресте пропал 14-летний подросток
Видео: как пели «Тры чарапахi» на Дне Воли в Минске
По факту повреждения мемориала в Куропатах возбуждено уголовное дело
Русый и Лавренков могут лишиться должностей
Лукашенко: «Нужна изюминка в каждом хозяйстве»
ГУБОПиК: «Доказано 15 договорных футбольных матчей, еще 29 - под подозрением»
Маму, которая упала, когда везла пятилетнюю дочь на велосипеде, не посадили, но оштрафовали
В Речице безработный украл аппарат со жвачками и раздал их детям
В Барановичах на игровой площадке детсада нашли мину
Белорус в Украине убил и сжег таксиста, чтобы продать его авто на запчасти
Жгли траву - спалили баню
Заморозки до -4: в ближайшие дни в Минске похолодает
В Витебске маршрутка сбила женщину зеркалом
Дашкевич находится в ИВС
В команде терпевшего бедствие круизного лайнера Viking Sky была белоруска
«Обидно вдвойне». Сборная Беларуси проиграла Северной Ирландии
Пьяный минчанин протаранил на машине сначала бордюр, а потом еще и бетонный забор
Под Вилейкой пьяный водитель насмерть сбил пешехода
Задержание на Дне Воли в Минске: взяли Дашкевича и Рымашевского