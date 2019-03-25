Из Печей сбежал 18-летний солдат

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ЧП произошло 19 марта. Военнослужащий ушел в самовольную отлучку, через двое суток командир воинской части возбудил уголовное дело по статье 445 УК РБ ("Самовольное оставление части или места службы").

- Поиск военнослужащего организован сразу же с 19 марта и продолжается в настоящее время, - рассказал «Комсомолке» официальный представитель Министерства обороны Владимир Макаров. - Подобное преступление не характерно для армии. В прошлом году возбуждено было только одно уголовное дело по данной статье. Для сравнения: в 90-е годы и в начале 2000-х в структуре преступности (военнослужащих. - Ред.) такие преступления составляли до 40%.

Через два месяца сбежавшему солдату исполнится 19 лет. Служил он в одной из частей 72-го гвардейского объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов.