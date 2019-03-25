Трое мужчин похитили из банкоматов более 200 тысяч рублей

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Завершено расследование уголовного дела о хищении с использованием компьютерной техники денежных средств одного из столичных банков. Напомним, в сентябре прошлого года сотрудниками милиции в Минске возле одного из банкоматов был задержан 27-летний мужчина. При обыске у него нашли планшетный компьютер со специализированным программным обеспечением, мобильные и похищенные деньги на сумму более 140 тысяч белорусских рублей.

В ходе расследования выяснилось: молодой человек, действуя группой лиц с двумя сообщниками, причастен к совершению аналогичного преступления на ул. Кольцова в Минске.

- Всего они пытались похитить более 300 тысяч рублей, завладели в итоге суммой в размере более 200 тысяч, - сообщает Следственный комитет. - Механизм преступления состоял в получении с помощью вредоносного программного обеспечения удаленного доступа к компьютерным системам банкоматов и контроля над ними.

Действия мужчины квалифицированы сразу по нескольким статьям: хищение путем использования компьютерной техники, разработка, использование либо распространение вредоносных программ, умышленные уничтожения либо повреждения имущества. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.